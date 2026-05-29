Varela reconoce contactos con dueños de tres parcelas para crear la residencia pública

Pleno de los Presupuestos de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, reconoce que el gobierno local ya ha mantenido el contacto con los propietarios de tres terrenos que podrían albergar la futura residencia pública del municipio para la cual, en los Presupuestos aprobados esta misma semana, se ha reservado una partida de 1,2 millones de euros.

“Falar únicamente dunha parcela ou poñer todas as esperanza nunha soa penso que é un erro”, señaló el edil. Esto es así, explicó, porque la capacidad de negociación que dejan al gobierno municipal para tratar de llevar adelante una adquisición es “bastante máis difícil” si la opción es una sola.

Varela señaló que la forma de actuar de su gobierno es llevar las negociaciones, primero, de forma privada y, una vez que fructifiquen y se llegue a un acuerdo, publicitar cuál es la opción más adecuada. En este sentido, señaló que hay opciones que pueden ser “moi interesantes e nas que traballaremos para intentar conseguilas”

En cuanto a los contactos que está manteniendo, detalló el alcalde, lo que se busca es intentar que “o que se compre sexa o mellor para Vilagarcía e ao mellor precio posible porque esa parcela ao final a compraremos entre todos os que vivimos aquí”.

Valoración

Además de valorar la partida destinada para la compra de este terreno, el alcalde también quiso destacar que las Cuentas aprobadas en la última sesión Plenaria suponen el “orzamento máis ambicioso e o máis expansico da historia da cidade”. Además, señaló que el número que alcanzan -41.600.071,32 euros- se logra “sen pedirlle aos veciños un esforzo fiscal superior, sen subir os impostos”.

Varela quiso agradecer el apoyo tanto del BNG, con los que señaló tienen un “entendemento natural” desde hace tiempo, como de EU, que calificó “de novidade” pero celebró que pudiera haberse llegado a este consenso.

Por otro lado, el regidor criticó la actitud de los populares, tanto por su “no” a los Presupuestos como por rechazar la modificación de crédito para llevar a cabo las obras den las Rúas Aduana y Cruz en Carril, en San Roque y las obras en el Auditorio. “Teñen que explicar que é o que non lles gustaba, que digan con cal destas obras non estaban de acordo”, señaló el alcalde para, luego, decir que desde el PP tendrán que dar explicaciones de su voto a los vecinos y vecinas.