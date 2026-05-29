Usuarios del Cavadelo se quejan de que no está repuesta la valla y del diseño de las papeleras

Vallas caídas campo de fútbol del parque O Cavadelo Mónica Ferreirós

Usuarios del nuevo parque del Cavadelo muestran se quejan de que, tras la caída de la valla de uno de los laterales del campo de fútbol el pasado mes de abril, la infraestructura todavía no está repuesta. Además, indican que, actualmente, hay señalización de obra que se ha caído y las patas suponen un peligro para los niños y niñas que juegan en esta zona del parque.

De la misma manera, al no existir la valla, señalan, muchos de los balones caen en la carretera y “puede provocar un accidente”.

Otra de las críticas que hacen de esta reforma, que se inauguró en el mes de agosto, es que “a un metro del campo de fútbol” las papeleras que han instalado son cuadradas. Esto significa que tienen esquinas y que, por lo tanto, si un niño o una niña corre por esa zona y tropieza con alguno de estos elementos puede hacerse daño.

Petición a la empresa

Desde el Concello señalan que ya le han requerido a la empresa que repare estos desperfectos y que, actualmente, los postes nuevos ya están instalados por lo que quedaría por colocar la malla. Según indican, el retraso en su instalación se debe a que los proveedores están tardando en servir el material.

Tan pronto la empresa consiga el elemento que precisan, indica el gobierno local, procederán a su colocación y acabarán con el arreglo pero, para esto, todavía no existe fecha fijada.