Una avería en la línea de media tensión provoca cortes en Vilagarcía

Imagen de archivo de un apagón en Vilagarcía MONICA VILA

Diferentes puntos de la localidad de Vilagarcía sufrieron reiterados cortes de luz durante toda la mañana de hoy. Tal y como señalan desde la suministradora del servicio, estos problemas fueron derivados de una avería en la línea de media tensión.

Numerosos fueron los vecinos y vecinas afectados por el incidente, ya que los cortes afectaron a zonas como la Rúa do Río, Rúa Covadonga o Praza de Galicia.

Además de viviendas, los comercios y diferentes establecimientos de hostelería de la zona también sufrieron esta problemática.