Vilagarcía
Una avería en la línea de media tensión provoca cortes en Vilagarcía
Viviendas, establecimientos y comercios se vieron afectados
Diferentes puntos de la localidad de Vilagarcía sufrieron reiterados cortes de luz durante toda la mañana de hoy. Tal y como señalan desde la suministradora del servicio, estos problemas fueron derivados de una avería en la línea de media tensión.
Numerosos fueron los vecinos y vecinas afectados por el incidente, ya que los cortes afectaron a zonas como la Rúa do Río, Rúa Covadonga o Praza de Galicia.
Además de viviendas, los comercios y diferentes establecimientos de hostelería de la zona también sufrieron esta problemática.