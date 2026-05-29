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Vilagarcía

Una avería en la línea de media tensión provoca cortes en Vilagarcía

Viviendas, establecimientos y comercios se vieron afectados

C. Hierro
29/05/2026 16:14
Imagen de archivo de un apagón en Vilagarcía
Imagen de archivo de un apagón en Vilagarcía
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Diferentes puntos de la localidad de Vilagarcía sufrieron reiterados cortes de luz durante toda la mañana de hoy. Tal y como señalan desde la suministradora del servicio, estos problemas fueron derivados de una avería en la línea de media tensión.

Numerosos fueron los vecinos y vecinas afectados por el incidente, ya que los cortes afectaron a zonas como la Rúa do Río, Rúa Covadonga o Praza de Galicia.

Además de viviendas, los comercios y diferentes establecimientos de hostelería de la zona también sufrieron esta problemática.

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