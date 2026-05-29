La música del Ágora Vermú! llega el domingo a Os Duráns de la mano de Daydream Sessions

Actuación de Barbitúricos dentro del ciclo de conciertos Ágora Vermú! Gonzalo Salgado

El ciclo de conciertos Agora Vermú! se traslada este domingo a Os Duráns -en la calle Aquilino Iglesia-, lugar en el que actuará Daydreams Sessions.

Esta propuesta innovadora está liderada por los lucenses Adrián Arias ‘Bluz’ al teclado, Sergio Guzmán, voz y guitarra y José Ángel ‘Decsus’ a la batería. Este trío, con cierto grado de improvisación, contará con la participación de diferentes intérpretes locales lo que convertirá su actuación en una animada “jam session”.

La lista de participantes en el show es abierta pero, desde el grupo ya tienen prevista alguna actuación sorpresa.

Este directo será el segundo, después de la actuación del grupo Barbitúricos en O Piñeiriño, de los enmarcados dentro del programa organizado por la concellería de Cultura.

Las siguientes citas que conforman la iniciativa son el recital de la vilagarciana Alesandra Carreira el siete de junio en la Avenida da Mariña, el concierto de Juan Lorenzo y su inseparable guitarra el domingo siguiente en Carril y, por último, el espectáculo de la banda Amaramar que sorprenderá a todos los asistentes a Vilaxoán con un variado repertorio que conecta el indie anglosajón con el panorama musical español.