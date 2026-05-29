Manuel Calveiro es nombrado, por unanimidad, director general de la Editorial Galaxia

Manuel Calveiro, acompañado del anterior director de la editorial Galaxia

El vilagarciano Manuel Calveiro fue nombrado, por unanimidad, director general de la Editorial Galaxia. El cambio en la dirección, señalan, se formalizará el 1 de julio, fecha en la que se cesará de sus funciones Xosé Manuel Soutullo, persona que actualmente ocupa este puesto y que se retira tras considerar que ya cumplió los objetivos marcados desde su nombramiento.

Calveiro se convierte en director de la editorial cuatro años después de haber sido nombrado director de ediciones de Galaxia. Gracias a su labor, indican, llegaron al catálogo de la empresa nuevas voces narrativas y también nuevos formatos, como pueden ser los audiolibros o las obras de lectura fácil. Actualmente, el vilagarciano es también miembro de la junta directiva de la Asociación de Editoras en Lingua Galega y representa a la editorial en jurados como pueden ser el Premio de Literatura Xuvenil Xosé Neira Vilas o el Premio García Barros.

El próximo director de Galaxia, además, es un reconocido autor que se dio a conocer en el ámbito literario con novelas juveniles con las que alcanzó variedad de galardones a nivel nacional.