Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Policía Local tuvo que controlar durante todo el día de ayer al hombre que insultó y agredió a varias personas en Vilagarcía

Los agentes recibieron llamadas de vecinos y vecinas alertando de la actitud de esta persona

C. Hierro
29/05/2026 13:43
Dos agentes de la Policía Local de Vilagarcía
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Policía Local de Vilagarcía tuvo que controlar, durante toda la tarde de ayer, al hombre que el miércoles fue detenido por, entre otras cosas, proferir insultos racistas, agredir a varias personas y amenazar con poner una bomba.

Tal y como señalan las fuentes oficiales, el individuo se paseó, de nuevo, por varios puntos del municipio dirigiéndose, en malos términos, a los viandantes que se encontraba.

Durante todas esas horas fueron muchas las llamadas que recibió la Policía Local alertando de la presencia de este individuo y, sobre todo, de su actitud.

Algunas de las zonas por las que pasó, fueron las inmediaciones del parque de A Xunqueira, lugar en el que accedió al centro comercial pero, debido a la rápida actuación de la seguridad del espacio, no cometió ningún tipo de incidente.

El último de los puntos que visitó, ya pasadas las diez de la noche, fue la estación de autobuses, lugar en el que, señalan, se disponía a coger un vehículo que los trasladase hasta Cambados.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620