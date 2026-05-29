La Policía Local tuvo que controlar durante todo el día de ayer al hombre que insultó y agredió a varias personas en Vilagarcía

Dos agentes de la Policía Local de Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía tuvo que controlar, durante toda la tarde de ayer, al hombre que el miércoles fue detenido por, entre otras cosas, proferir insultos racistas, agredir a varias personas y amenazar con poner una bomba.

Tal y como señalan las fuentes oficiales, el individuo se paseó, de nuevo, por varios puntos del municipio dirigiéndose, en malos términos, a los viandantes que se encontraba.

Durante todas esas horas fueron muchas las llamadas que recibió la Policía Local alertando de la presencia de este individuo y, sobre todo, de su actitud.

Algunas de las zonas por las que pasó, fueron las inmediaciones del parque de A Xunqueira, lugar en el que accedió al centro comercial pero, debido a la rápida actuación de la seguridad del espacio, no cometió ningún tipo de incidente.

El último de los puntos que visitó, ya pasadas las diez de la noche, fue la estación de autobuses, lugar en el que, señalan, se disponía a coger un vehículo que los trasladase hasta Cambados.