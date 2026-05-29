El Hogar y Clínica San Rafael reúne a un centenar de personas en un evento para impulsar iniciativas de impacto social de Galicia

I Edición de 'Granadas Solidarias Galicia' Cedida

El Hogar y Clínica San Rafael celebró ayer la I Edición de 'Granadas Solidarias Galicia', una iniciativa impulsada por el centro, integrado en la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, que reunió a cerca de un centenar de representantes del ámbito empresarial, social e institucional de Galicia en un encuentro concebido como espacio de reconocimiento, inspiración y creación de alianzas en favor de la inclusión y el compromiso social.

La gala puso en valor la labor de entidades, empresas y personas que, a través de sus proyectos y trayectoria, contribuyen a construir una sociedad más inclusiva, humana y solidaria.

Durante el acto se reconoció a la Fundación Celta en la categoría Inclusión a través del Deporte, premio que recogió su director, Germán Arteta; a la Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo por su labor de Solidaridad y Apoyo Comunitario, distinción recibida por Eusebio Garre, secretario de la Fundación; a la Fundación Bimba y Lola por las Oportunidades para la Inclusión Laboral, reconocimiento entregado a Belén Montenegro, directora de Recursos Humanos; y a Conservas ORBE por su Trayectoria y Compromiso Social, galardón recogido por Patricia Castro en representación de la compañía.

El Hogar y Clínica San Rafael distingue a Luz Casal en la I Edición 'Granadas Solidarias Galicia' Más información

Asimismo, la cantante gallega Luz Casal recibió el reconocimiento 'Historias que Inspiran' por su trayectoria ejemplar y su firme compromiso con causas sociales. Con esta distinción, Hogar y Clínica San Rafael ha querido poner en valor la sensibilidad, la generosidad y la capacidad inspiradora de la artista, un referente que trasciende el ámbito musical para dejar una huella positiva en la sociedad.

Este espíritu se refleja especialmente en el Festival de la Luz, un evento benéfico que la artista impulsa cada año y que celebra ya su 15º aniversario.

Agentes de transformación y progreso

Tras la entrega de los galardones, los representantes de las entidades distinguidas participaron en un breve diálogo acompañados de Olalla Carril, coordinadora de Solidaridad del Hogar y Clínica San Rafael, en el que compartieron experiencias y reflexionaron sobre el compromiso social de sus organizaciones.

Raúl Torres, director gerente de Hogar y Clínica San Rafael, fue el encargado de destacar el papel fundamental que desempeñan las empresas como agentes de transformación social. En palabras de Raúl, “las empresas desempeñan un papel fundamental como agentes de transformación y progreso. Para organizaciones como la nuestra, la colaboración del tejido empresarial resulta esencial. Gracias al apoyo, la sensibilidad y la implicación de muchas entidades, es posible impulsar proyectos, generar oportunidades y seguir desarrollando iniciativas que mejoran la vida de las personas más vulnerables”.

El acto contó también con la participación de Xurxo Torres, consejero delegado de Torres y Carrera, quien reflexionó sobre la comunicación de entendimiento, sustituyendo relato por verdad y abriendo espacios para conversaciones rigurosas y vinculantes con la sociedad.

Por su parte, Juan José Ávila, consejero provincial de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, se dirigió a los asistentes para poner en valor la labor de la Orden que constituye “una red que protege, acompaña y cuida a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad”. Una red integrada por más de 17.000 profesionales, 150 hermanos y más de 3.100 personas voluntarias que hacen posible cada día la labor desarrollada en hospitales, centros sociales y dispositivos asistenciales de todo el mundo.

La I Edición de 'Granadas Solidarias Galicia' nace con vocación de continuidad y con el objetivo de consolidarse como un espacio de encuentro para reconocer e impulsar iniciativas que generan un impacto positivo real en la sociedad gallega.