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Vilagarcía

‘A gruta dos libros esquecidos’, el juego que da una nueva vida a las obras y reparte premios

Esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades de Vilagarcía, Cidade de Libro que se inaugura el día 8

C. Hierro
29/05/2026 20:25
El alcalde, Alberto Varela, y el concejal, Álvaro Carou, en la presentación de la iniciativa
El alcalde, Alberto Varela, y el concejal, Álvaro Carou, en la presentación de la iniciativa
Gonzalo Salgado
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El Concello busca alargar en el tiempo las actividades que conforman la iniciativa Vilagarcía, Cidade de Libro y, para ello, han incorporado a su programación ‘A gruta dos libros esquecidos’, un juego que busca fomentar la lectura y, a la vez, darle una segunda vida a las obras.

Esta actividad, que arrancará el 8 de junio, coincidiendo con la apertura de la sexta edición de la muestra literaria, se trata de un juego que se alargará hasta el 30 de noviembre. Así, desde ese día se esconderán por diferentes edificios o instalaciones municipales unos 400 ejemplares y lo que tendrán que hacer los participantes al encontrar cada uno de ellos será escanear con su móvil el QR que presentan para comenzar una nueva aventura.

A partir de ahí, además de leer la obra para poder responder a las preguntas que se le plantearán en la app, también tendrán que resolver acertijos y cubrir campos que estarán relacionados con las leyendas e historias sobre el Parque Nacional Illas Atlánticas y, más concretamente, con la isla de Cortegada. “Queremos fomentar o hábito lector dun xeito diferente, convertendo os libros nunha aventura compartida que conecta historias, espazos e persoas, e integrando territorio e literatura nun mesmo relato”, comentó en la presentación de la iniciativa Álvaro Carou, concejal de Turismo y Promoción Económica.

Entre todas las personas que participen en este juego, que está diseñado para un público de todas las edades, se escogerá a través de un sorteo a cinco ganadores que se llevarán un viaje y una ruta guiada para la unidad familiar a la isla Cortegada.

Carou quiso destacar que, para el diseño de la aplicación y, por tanto, de las diferentes ilustraciones que forman parte de la misma, contaron con la diseñadora de A Coruña Paula Mayor, Premio Castelao 2024 y resaltó que todo el trabajo se creó “sen usar a Intelixencia Artificial o que lle engade un plus de artesanía e beleza”.

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