Ravella invierte 10.000 euros en el mantenimiento del servicio municipal de bicicletas

Imagen de una de las estaciones del servicio del VaiBike Gonzalo Salgado

El Concello invierte 9.938 euros en la compa de un lote de material para realizar las labores de mantenimiento periódico al servicio municipal de bicicletas VaiBike!. El material se compone, principalmente, de piezas electrónicas que tienen como objetivo sustituir los elementos de los puntos de estacionamiento y de los sistemas de anclaje de los vehículos que, dicen, se encuentran deteriorados debido al uso.

Desde el gobierno local señalan que con esta inversión se evitarán los defectos de funcionamiento y los errores que se estaban produciendo en el uso de las bicicletas municipales. La empresa adjudicataria del contrato, que es el Instituto Tecnolóxico de Castilla y León (ITCL), tiene el plazo de un mes para realizar el suministro y, a partir de ahí, comenzarán los trabajos de mantenimiento.

El Concello señala que el VaiBike! es una de las iniciativas que se enmarcan dentro de las políticas de movilidad sostenible en las que se sustenta el modelo de ciudad que, cuentan, promueve el gobierno de Alberto Varela.

Actualmente, este servicio municipal cuenta con ochenta bicicletas y un total de 16 estaciones distribuidas por distintas zonas del municipio. Pero, cuentan, está previsto que se continúe ampliando y mejorando el servicio de transporte mediante la incorporación de vehículos eléctricos para facilitar el uso de este medio a todo tipo de personas.