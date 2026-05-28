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Vilagarcía

La Consellería do Mar permitirá al sector la extracción de mejilla durante el mes de junio

C. Hierro
28/05/2026 21:03
Un barco bateeiro en la Ría de Arousa
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La Comisión do Mexillón acordó en el día de ayer ampliar un mes el plazo para la extracción de mejilla en banco natural. De esta manera, la campaña de recogida de cría, que tenía fiada su fecha de finalización para el próximo 31 de mayo, se extenderá, de manera excepcional, durante todo el les de junio “co fin de facilitar o abastecemento e garantir a produción das bateas galegas”.

El encuentro, en el que estuvo la conselleira do Mar, Marta Villaverde y el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, también sirvió para avanzar en la redacción del nuevo Decreto de Acuicultura de Galicia.

Desde la Xunta destacan que mantiene su hoja de ruta para “perfilar este futuro marco normativo da man do sector” con el objetivo de consolidar la ordenación, la sostenibilidad y la modernización de todo el tejido acuícola marino de la comunidad aprovechando, indican, la experiencia directa de los profesionales.

Además, se analizó el actual episodio de biotoxinas que, recientemente, obligó al cierre de todos los polígonos de mejillón y se constató una tendencia favorable gracias al descenso de una microalga y la apertura del primer polígono en la ría de Ares-Betanzos.

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