El plazo para la obra de la zona verde de O Ramal y el nuevo acceso para la Vía Verde se amplía al 30 de junio

Obras en la nueva zona verde de O Ramal Gonzalo Salgado

Las obras de creación de una zona verde en O Ramal, el nuevo acceso a la Vía Verde y la puesta en marcha de una plataforma digital inteligente para usos turísticos y movilidad cuentan con un mes más para su ejecución. Esto es así porque, esta misma semana. el Consello de Ministros aprobó ampliar el plazo hasta el 30 de junio para todas las obras financiadas con los fondos Next Generation correspondientes al Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destino.

Con esta resolución, solicitada, indica el Concello, por numerosos municipios y diputaciones provinciales de todo el Estado, el gobierno local podrá “organizar de forma máis sosegada os trámites de recepción” de estas obras. Así, señalan, las inspecciones de los técnicos se realizarán de forma progresiva a lo largo de los próximos días.

En el caso de los trabajos para la construcción de una zona verde en O Ramal, señalan, las obras ya están muy avanzadas. Así, únicamente quedarían finalizar detalles relacionados, por ejemplo, con la colocación de los nuevos bancos o de algunas maderas que conforman la pérgola.

Vilagarcía, en total, contó con una subvención valorado en 2,5 millones de euros. Esta partida sirvió para realizar las tres obras que, actualmente, están pendientes de concluir pero, también para llevar a cabo dos actuaciones más. Concretamente fue la instalación de las luminarias ornamentales del paseo marítimo, trabajos que finalizaron este mismo mes de mayo y la creación del nuevo aparcamiento disuasorio en A Lomba, obra recepcionada ya el año pasado.

La obtención de estos recursos, señalan desde el Concello, sirven para que Vilagarcía continúe “mellorando, modernizándose e desenvolvéndose de forma sostible, sen que iso repercuta nas arcas municipais e nos petos da cidadanía”.