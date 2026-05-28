El bloque de izquierdas da el “sí” al Presupuesto de Vilagarcía con el rechazo del PP

El portavoz de EU, Juan Fajardo, y, al fondo, el alcalde del municipio, Alberto Varela, durante la sesión Plenaria Gonzalo Salgado

El Pleno aprobó ayer los Presupuestos de Vilagarcía, unas cuentas que ascienden a un total de 41.600.071,32 euros, lo que supone un incremento del 5,4% respecto al año pasado. Esto fue posible gracias a que, por primera vez, el bloque de izquierdas se unió en un “sí” y los populares se quedaron solos mostrando su posición en contra.

El portavoz del EU, Juan Fajardo, tuvo un presagio al inicio de la sesión y señaló que el Pleno “está tomando carices épicos”. Y es que este grupo municipal votó a favor de unas Cuentas presentadas por el gobierno local del PSOE -su posición siempre fue en contra excepto en los Presupuestos presentados por la que fue alcaldesa de la localidad, Dolores García del 2007 al 2011-.

El portavoz de EU señala que su “sí” se trata de un “acto de fe”, basado en el encuentro que mantuvo con el alcalde, Alberto Varela, y del que salió “convencido” de que, gracias a la insistencia de su partido, el Concello adquirirá la Casa de los Duques de Terranova y, “é unha oportunidade única” para recuperar este espacio para la ciudadanía y sea la localización de la tan ansiada residencia pública.

Xabier Rodríguez, el portavoz de los nacionalistas, en su intervención, suscribió las palabras de su compañero y se sumó a ese “acto de fe” al comunicar su posición, Además señaló que su partido vuelve a “tender a man a este grupo de goberno” y esperan lealtad. “Debe ser o ano para a compra de terreos para a residencia”, sentenció.

Los populares se basaron, principalmente, en el informe de Intervención para rechazar los Presupuestos. Así, Ana Granja, la portavoz del PP expuso que en el documento “hay hasta 25 advertencias o carencias” entre las que se detalla, cuenta, la necesidad de una mayor justificación de determinados ingresos o, lo que es lo mismo “explicar de donde van a salir los ingresos que hay aquí expuestos”.

En el centro, la portavoz de los populares, Ana Granja Gonzalo Salgado

Granja también criticó la forma de gobernar del ejecutivo del que señaló son “los mejores recaudando y los peores ejecutando” además de que trabajan en base “a modificaciones presupuestarias constantes”.

Desde el gobierno local, en la voz de su portavoz, Tania García, defendieron las Cuentas señalando que se trata de un “orzamento potente e ambicioso”. Y quiso destacar, en todo momento, que son unos Presupuestos que aumentan las partidas relacionadas con los servicios sociales “que é a gran aposta deste goberno”.

Así, desde el PSOE, no dudaron en citar algunas de las partidas más destacadas que incluye el documento como son, por ejemplo, una inversión de 140.000 euros para la demolición de las naves de O Ramal, 400.000 euros para continuar con el Plan de Asfaltados o cantidades destinadas a la musealización del Castro Alobre, la remodelación de los vestuarios del pabellón de Bamio o el acondicionamiento del bajo de Servizos Sociais.

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la portavoz de los socialistas, Tania García Gonzalo Salgado

Unanimidad

Las dos siguientes puntos de la orden del día, aunque el primero de ellos con modificaciones, se aprobaron por unanimidad.

Así, el que correspondía a una moción presentada por EU que en un principio pedía eliminar las bombas de palenque en las fiestas locales y suprimir las ayudas a las comisiones que las utilice tras el debate, se transformó en el compromiso de reducir su uso y en crear un grupo de trabajo para disminuir el número y estudiar medidas para que afecten menos a la población que presenta, por ejemplo, algún tipo de trastorno del aspecto autista o tienen, por ejemplo hipersensibilidad.

La siguiente respondía a una moción de los populares en la que exigían el arreglo y la reapertura “inmediata” del patio de la Escola Municipal. Desde el PP criticaron que la zona de juegos permanece desde hace más de tres años cerrada lo que está “perjudicando al desarrollo y al bienestar” del alumnado. Toda la Corporación voto a favor de la apertura de este espacio y, desde el gobierno local señalaron que ya cuentan con un presupuesto solicitado que asciende a 14.000 euros para reparar los diferentes desperfectos que presenta el patio y, añadió que, el equipamiento, sin embargo, corresponde a la concesionaria.

Otro punto que se aprobó, pero, esta vez, con los votos a favor del PSOE y el BNG, la abstención de EU y el “no” de los populares, fue el referente a la modificación del crédito. El consentimiento permitirá, según señaló el gobierno local, llevar a cabo obras pendientes desde hace años como son la de la Rúa Aduana o recientes, como el arreglo del Auditorio.