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Vilagarcía

Curtas presenta el Vertical Fantastic Contest: concurso pensado para obras diseñadas para el formato móvil

La 54 edición de festival se celebrará del 23 de octubre al 1 de noviembre

C. Hierro
28/05/2026 13:12
Imagen de una de las exposiciones de este año del Curtas
Imagen de una de las exposiciones de este año del Curtas
Mónica Ferreirós
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Curtas Festival do Imaxinario convoca este año el Vertical Fantastic Contest, una nueva sección competitiva diseñada para cortos y seres web pensadas desde cero para el dispositivo móvil. Así, indican que deben ser piezas que entiendan la verticalidad como parte de la historia.

Desde la organización señalan que, lo que nació casi como una anécdota, el formato 9:16, es hoy un lenguaje propio con una fuerza capaz de conectar directamente con el público sin perder calidad, profundidad ni identidad del autor.

Es por ello que, con esta nueva iniciativa, quieren ver cómo los creadores aprovechan este lienzo para generar inmersión y tensión de una forma distinta.

La selección, admiten, será muy cuidada, ya que escogerán únicamente diez trabajos para que compitan por el galardón de esta categoría. Señalan que, además, el jurado valorará por encima de todo el talento y la perspectiva del autor, y, aunque se permite el uso puntual de la inteligencia artificial como un apoyo creativo menor, no se aceptarán proyectos generados íntegramente con esta tecnología. La obra, dicen, tiene que tener "pulso e corazón humano".

El festival -que se celebra su 54 edición desde el 23 de octubre al 1 de noviembre- señala que la convocatoria ya está abierta y que los interesados pueden presentar sus trabajos a través de las plataformas de inscripción habituales.

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