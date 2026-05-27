Vilaxoán recibe 200.000 euros para restaurar ocho bancos marisqueros

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, y el patrón mayor de Vilaxoán, Joaquín Santos Mónica Ferreirós

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, firmó ayer, con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Vilaxoán, Joaquín Santos, un convenio de colaboración para ejecutar un proyecto de restauración de hábitats y zonas de producción marisquera.

Así, la Consellería invertirá un total de 206.479,71 euros con el objetivo de paliar los severos daños causados por los temporales y la consecuente bajada de la salinidad en un total de ocho bancos marisqueros, lo que se traduce en más de 210.000 metros cuadrados.

Villaverde señaló en el encuentro que lo que buscan desde la Xunta es “devolver a productividade aos areais e garantir a viabilidade económica do colectivo”. Así, indicó que, en este acuerdo, también se establece que las mariscadoras que participen en las tareas de recuperación se les compensará económicamente con hasta 700 euros mensuales, asegurando así, sostuvo, un sustento económico alternativo mientras dure el cese de la actividad extractiva de producto.

El proyecto de restauración, destacan desde la Consellería, prevé la movilización progresiva de hasta 21 profesionales y se focalizará en la franja comprendida entre el regato Aduana y la punta de Ferrazo.

El plan de trabajo, cuentan, recoge una intervención integral para recuperar la biodiversidad y mejorar los ecosistemas en parques marisqueros emblemáticos como Corón, Borreiros u O Rial.

Entre las acciones programadas destacan la descompactación del sustrato para oxigenar el fondo, la retirada manual de basura marina y restos orgánicos en un espacio de casi 168.000 metros cuadrados y la ejecución de labores de control de depredadores.

De la misma manera está previsto incrementar la biomasa sementando 400.000 unidades de almeja en el bando de Parques do Rial y se llevarán a cabo tareas de vigilancia así como jornadas de capacitación digital al colectivo marisquero a través de la aplicación Xesmar.

Con esta firma, desde la Xunta señalan que ya se han invertido 22,7 millones de euros en un programa cofinanciado en un 70% a través del Fondo Europeo Marítimo para blindar el futuro del marisqueo en Galicia.