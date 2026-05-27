Varela se reúne con Sabia Vella y reitera su compromiso de crear una residencia pública

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, en el encuentro con Sabia Vella Cedida

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, se reunió en el día de ayer con representantes del colectivo de pensionistas Sabia Vella.

En dicho encuentro, el edil, les trasladó que el Concello reservó una partida de 1,2 millones de euros de los Presupuestos para la compra de un inmueble destinado a habilitar una residencia pública. Así, Varela, quiso dejar patente la preocupación de su gobierno por garantizar el bienestar de las personas de edad avanzada.

Esta reunión entre el colectivo y el alcalde se enmarca dentro de los contactos con los diferentes regidores de la comarca que Sabia Vella está realizando para darles a conocer sus proyectos y, además, solicitar su apoyo para la creación de residencias y centros de día públicos para los vecinos y vecinas de la comarca de O Salnés.

En este caso, Varela coincidió con la asociación en que la falta de plazas públicas y concertadas “é unha grave problemática” para una población que continúa envejeciendo y cuyas posibilidades adquisitivas son, en la inmensa mayoría de los casos, insuficientes para poder acceder a una iniciativa privada. Dado que se trata de una competencia autonómica, el alcalde vilagarciano se comprometió a continuar demandando a la Xunta las medidas necesarias para poder corregir esta carencia.

Por su parte, Alfonso Peón y José Conde, los representantes de Sabia Vella, le comentaron su intención de dirigirse e la Mancomunidade do Salnés con el objetivo de hacer más presión y promover algún tipo de iniciativa. De la misma manera, comentaron las líneas de actuación de la asociación que, además re reivindicar la mejora de las pensiones también demanda a la Xunta una atención domiciliaria "real" para las personas dependientes y beneficios fiscales para las pensiones inferiores a los 25.000 euros anuales.

Otro de sus objetivos, señalaron, es poner en marcha centros de día y residencias a través de cooperativas.