Una grúa obstaculiza el tráfico en la Avenida Rosalía de Castro

La grúa que interrumpe el tráfico en la Avenida Rosalía de Castro Gonzalo Salgado

La concurrida Avenida Rosalía de Castro, de Vilagarcía, mantendrá, durante toda la tarde de hoy, uno de sus carriles cortados. Esto es así porque, debido a unas obras en un edificio privado, una grúa está obstaculizando la calzada, lo que hace que solo se permita la circulación en uno de los sentidos.

Tal y como señalan desde el Concello, los trabajos cuentan con el permiso para ocupar este carril de la carretera, tanto en el día de ayer como en el de hoy, en horario de mañana hasta la una y, por la tarde desde las 15:00 horas hasta las 19:00.

Para impedir grandes atascos, el tráfico está circulando de manera alterna, regulado por semáforos de obra y con el apoyo de un operario de la empresa.