Un hombre profiere insultos racistas, agrede a varias personas y amenaza con poner una bomba en Vilagarcía

Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Un hombre, que finalmente fue detenido por agentes de la Policía Local de Vilagarcía, atemorizó a varios vecinos y vecinas durante la jornada de ayer.

El primer incidente registrado por esta persona tuvo lugar pasadas las once de mañana en el Parque de A Xunqueira. En este punto, el individuo, supuestamente, agredió a varios viandantes, entorpeció la labor de los servicios de limpieza y, además, se encaró contra un hombre profiriéndole insultos racistas. El hombre abandonó el lugar antes de la llegada de la Policía Local y Nacional.

Más tarde, la misma persona, se trasladó a Rodrigo de Mendoza, lugar en el que habría arrojado piedras contra los coches y contra los trabajadores de la obra del tanque de tormenta. Los operarios -uno fue alcanzado por uno de los lanzamientos- también fueron víctimas de insultos racistas y se vieron obligados a parar la obra debido a la acción de este individuo.

El tercer incidente que produjo tuvo lugar en un bar de la calle Santa Eulalia, donde llega a escupir a una de las clientas. La última llamada recibida alerta de un hombre que está gritando y diciendo que va a poner una bomba, tras el aviso, los agentes lo localizan cerca de un bar de la Rúa Arcebispo Xelmírez cuya propietaria relata que la amenazó tanto a ella como a los clientes y, de nuevo, los insultó con términos racistas.

En este punto, finalmente, se procede, por parte de la Policía Local, a la detención del hombre. Tras el arresto, son los agentes de la Policía Nacional los que se hacen cargo de la investigación y se encargarán de contactar con las diferentes víctimas y con testigos de lo ocurrido para que puedan ratificar lo sucedido.