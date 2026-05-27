Diario de Arousa

Raúl Santamaría será presidente de Novas Xeracións de Pontevedra al no haber otras candidaturas 

C. Hierro
27/05/2026 19:52
El diputado vilagarciano, Raúl Santamaría
El diputado vilagarciano, Raúl Santamaría, se convertirá el próximo 12 de junio en presidente de Novas Xeracións (NNXX) de Pontevedra, organización juvenil ligada al Partido Popular de Galicia, al no haberse presentado ninguna otra candidatura.

Según informó el partido, el comité organizador del décimo cónclave provincial de NNXX ha proclamado como válida la candidatura de Santamaría, y es el único aspirante oficial a relevar en su presidencia a la concejala de Salceda Ana Cristina Pérez, que viene de alcanzar el límite de edad tras una etapa de casi ocho años al frente de la asociación.

Después de examinar la documentación presentada por el diputado arousano, señalan, han determinado que el que también es presidente de NNXX de Vilagarcía cumple con los requisitos de militancia, estatutarios y de avales, ya que triplicó el mínimo exigido, por lo que pasa a ser proclamado oficialmente como candidato.

A partir de ahora, en el marco de este proceso congresual, se abrirá un período de campaña electoral interna desde este mismo viernes hasta el 9 de junio con el objetivo de que Santamaría explique su proyecto. Finalmente, se celebrará el congreso en el que será proclamado presidente el viernes 12 de junio.

