Los asociados de Zona Aberta contarán con descuentos del 15% en los tratamientos dentales

La firma del acuerdo entre Zona Aberta y Vitaldent Gonzalo Salgado

La asociación de hosteleros y comerciantes de Vilagarcía, Zona Aberta, suma un nuevo socio más. Así, la clínica dental Vitaldent se une a las filas de esta entidad y, próximamente, se unirá a las diferentes actividades y promociones que desarrollan a lo largo del año.

Además, para hacer efectiva esta unión, la asociación y la clínica firmaron un convenio de colaboración. Gracias a el, señalaron, todos los asociados contarán, además de con las valoraciones, las revisiones y la limpieza bucal anual de manera gratuita que ofrecen a todos los clientes, con un 15% de descuento en los tratamientos dentales que se quieran llevar a cabo.

Tal y como señaló la presidenta de la asociación, Rocío Louzán, está previsto también que, de cara al comienzo del próximo curso escolar y coincidiendo con la campaña que Zona Aberta realiza anualmente relacionada con la vuelta al cole, lleven a cabo una campaña conjunta relacionada con la importancia de la salud bucodental.

Por su parte, tanto Paula Castro, delegada de zona, como Lara Castro, directora de la clínica vilagarciana, señalaron que esperan que la adhesión a la entidad sea beneficiosa para ambas partes.