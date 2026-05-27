La Ría de Arousa marchará el próximo 14 de junio en defensa de la pesca y el marisquero

Convocantes de la manifestación del 14 de junio en defensa de la Ría de Arousa en la Illa D.A.

Trabajadores, representantes y plataformas creadas para la defensa de la Ría de Arousa convocan, para el próximo 14 de junio, una manifestación en defensa del sector de la pesca y el marisqueo que sirva para alertar sobre “a situación crítica” que atraviesa esta zona.

La marcha arrancará desde la playa del Vao a las doce de la mañana y, bajo el lema ‘Pola defensa do Ulla e da Ría de Arousa. Re-matemos Altri e a mina de Touro-O Pino” recorrerá diferentes calles del municipio hasta finalizar en el puerto de O Xufre.

Los convocantes, entre los que se encuentran la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa(PDRA), Ulloa Viva y Mina Touro-O Pino Non, piden la movilización de todos los vecinos y vecinas afectados por estos proyectos y por la situación que vive la Ría para su defensa, así como para rechazar una vez más en las calles las iniciativas que quieren ponerla en peligro.

quín Rubido, señaló que la Ría se encuentra en un “deterioro constante das súas condicións” y la Xunta, además de no asumir su responsabilidad, lo que hace es “promover proxectos que son unha ameaza para a ría e que van en contra de milleiros de familias que viven honestamente dela”.

El portavoz de Ulloa Viva, Juan Pedro Sánchez, llamó a la movilización para “enterrar y rematar” el proyecto de Altri, días después de que la empresa haya presentado alegaciones contra el anuncio del archivo del proyecto por parte de la Xunta.

Por su parte, Che Cancelo, de la plataforma Mina de Touro-O Pino Non destacó que esta posible actividad pone en “un risco moi grave” a todos los vecinos de la zona e invitó a los ciudadanos a sumarse a esta protesta. “Xa paramos a mina no ano 2021 e imos volver a parala”, sentenció.