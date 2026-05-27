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Vilagarcía

La escritora Gabriela González presenta su primera novela ‘Casi adultos’ en Planeta Mozo

La cita es el viernes a partir de las 21:00 horas

C. Hierro
27/05/2026 19:32
Presentación del libro de Gabriela González en Planeta Mozo
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La escritora vilagarciana, Gabriela González, presenta el viernes su primera obra literaria, ‘Casi adultos’ en la librería Planeta Mozo. Está previsto que el evento comience a las 21 horas.

Publicado de la mano de la editorial Destino, la novela se ha convertido en un destacado debut literario ya que ha contado con gran acogida entre los lectores y las lectoras. Esto consolida a González como una de las voces emergentes a seguir dentro de la narrativa contemporánea.

La presentación, además de la que firma el libro, que compartirá con el público como fue el proceso para la creación de su primera obra, también contará con la asistencia del también escritor de Vilagarcía, Paulo García.

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Es por ello que, señalan desde la librería, este evento tendrá un significado especial para la ciudad, ya que reunirá a dos autores nacidos en el municipio en un encuentro literario que ayudará a poner en valor el talento local así como la proyección de las nuevas voces que están vinculadas al municipio.

Durante el encuentro también se le dará voz a los asistentes que podrán realizar las preguntas que deseen a los dos escritores.

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