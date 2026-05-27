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Vilagarcía

Artistas del Curtis Institute of Music de Filadelfia actúan este viernes en el auditorio

El concierto se enmarca en la celebración del décimo aniversario de la Sociedade Filarmónica de Vilagarcía

C. Hierro
27/05/2026 13:16
Cola para acceder a un recital en el auditorio de Vilagarcía
Cola para acceder a un recital en el auditorio de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
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Artistas del prestigioso Curtis Institute of Music de Filadelfia actúan este viernes a partir de las 20:30 horas en el auditorio municipal. Este concierto servirá para poner un cierre de oro a la celebración del décimo aniversario de la Sociedade Fimarmónica de Vilagarcía.

La violinista, Liza Ferschtman y el pianista, Benjamin Hochman, lideran el quinteto que se subirán a este escenario para interpretar dos grandes obras de música de cámara de Beethoven y Brahms.

La entrada para asistir a este espectáculo es gratuita para todos aquellos socios de la Sociedade Filarmónica de Vilagarcía y tiene un precio de 20 euros para el resto del público. Los interesados en acudir podrán adquirir el ticket el mismo día del evento en el auditorio desde las 19:30 horas.

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