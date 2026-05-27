Artistas del Curtis Institute of Music de Filadelfia actúan este viernes en el auditorio

Cola para acceder a un recital en el auditorio de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Artistas del prestigioso Curtis Institute of Music de Filadelfia actúan este viernes a partir de las 20:30 horas en el auditorio municipal. Este concierto servirá para poner un cierre de oro a la celebración del décimo aniversario de la Sociedade Fimarmónica de Vilagarcía.

La violinista, Liza Ferschtman y el pianista, Benjamin Hochman, lideran el quinteto que se subirán a este escenario para interpretar dos grandes obras de música de cámara de Beethoven y Brahms.

La entrada para asistir a este espectáculo es gratuita para todos aquellos socios de la Sociedade Filarmónica de Vilagarcía y tiene un precio de 20 euros para el resto del público. Los interesados en acudir podrán adquirir el ticket el mismo día del evento en el auditorio desde las 19:30 horas.