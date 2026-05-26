Últimos días para usar los bonos Son da Casa!

Colas para la compra de los bonos 'Son da Casa' Gonzalo Salgado

El plazo para pagar las compras con los bonos Son da Casa! termina este domingo, día 31. A falta de cinco días, señalan desde el Concello, el porcentaje de los tickets no utilizados representa el 26% de la emisión en esta edición especial de primavera.

Este dato se traduce en, aproximadamente, unos 500 packs, de los más de 1.870 puestos a disposición del público y vendidos en su totalidad. En cuanto a cifras, indican que quedan pendientes usar vales con un valor de 14.360 euros y ya se han pagado transacciones valoradas en 41.890.

Efecto multiplicador

Desde el gobierno local indican que el retorno a la economía local por el uso de estos bonos es muy superior a la cantidad de dinero que representan. Esto es así, explican, porque aprovechando la subvención municipal, los vecinos y vecinas de la localidad se animan a realizar compras de mayor importe que el de los bonos y, por tanto, completando los pagos en efectivo o en tarjeta.

El Concello puso en marcha esta edición especial del programa Son da Casa! el pasado uno de mayo a petición del sector comercial. Demandaron esta medida, señalan, para tratar de recuperarse de las escasas ventas que se produjeron en la temporada de invierno.

Como sucede en todas las convocatorias, esta iniciativa contó con una excelente acogida por parte de la ciudadanía que, en poco más de un fin de semana, agotó los 1.875 lotes de bonos emitidos.