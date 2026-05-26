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Vilagarcía

Ravella continúa la negociación para lograr el aval de la oposición y aprobar el PXOM

C. Hierro
26/05/2026 18:55
La concejala de Urbanismo, Paola Mochales, junto al alcalde, Alberto Varela
La concejala de Urbanismo, Paola Mochales, junto al alcalde, Alberto Varela
Gonzalo Salgado
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El gobierno local de Vilagarcía se reunió con los grupos de la oposición para continuar con la negociación y revisión del Plan Xeral de Ordenación Urbana Municipal (PXOM).

El encuentro estuvo presidido por la concejala de Urbanismo, Paola María, y contó con la presencia de todos los representantes de los distintos grupos municipales, así como de los técnicos del equipo redactor y los de la Xerencia de Urbanismo del Concello.

Tras esta segundo acercamiento, señalan desde Ravella, las formaciones recibirán en los próximos días el segundo bloque de documentación que contiene la normativa y las fichas. A continuación, se les dará de nuevo un tiempo para su estudio y se convocará la siguiente reunión de trabajo.

Desde el gobierno municipal pretenden avanzar en la negociación del documento ya que, señalan, resulta “vital para planificar o desenvolvemento urbanístico de Vilagarcía durante as próximas décadas de forma ordenada e sostible”.

A pesar de que no se fijó un plazo, detallan, confían en que la negociación se desarrolle de forma "áxil e productiva" para poder llevar el documento al Pleno canto antes "dada a súa relevancia para o futuro da cidade".

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