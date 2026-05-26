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Vilagarcía

Que fai isto aquí?: la nueva campaña de Zona Aberta que repartirá 600 euros en compras

Los participantes deberán buscar objetos inusuales en los distintos escaparates

C. Hierro
26/05/2026 20:02
El concejal, Álvaro Carou, y la presidenta de Zona Aberta, Rocío Louzán, en la presentación de la nueva campaña
El concejal, Álvaro Carou, y la presidenta de Zona Aberta, Rocío Louzán, en la presentación de la nueva campaña
Gonzalo Salgado
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Zona Aberta, lanza una nueva campaña con el objetivo de incentivar las compras en el comercio local. Así, a través de ‘Que fai isto aquí?, nombre que lleva la iniciativa, la asociación de comerciantes y hosteleros repartirá un total de 600 euros.

La forma de conseguir los premios es sencilla. Desde ayer y hasta el próximo 23 de junio, los escaparates de los comercios adheridos a Zona Aberta esconderán un artículo que no es propio de ese comercio. Así, por ejemplo, en una joyería habrá una zapatilla o en un local de hostelería, una camiseta.

Lo que tienen que hacer los vecinos y vecinas del municipio es encontrar los seis objetos que se ocultan cada semana y, llamar a Radio Arosa el martes (será en los programas de los días 2, 9, 16 y 23) e indicar el establecimiento y también el artículo que está fuera de lugar. En cada uno de esos programas se repartirán hasta 150 euros.

Tal y como señaló en la presentación de la campaña la presidenta de Zona Aberta, Rocío Louzán, los artículos estarán escondidos principalmente en los establecimientos del centro de la villa, a pesar de que tengan asociados en la periferia. Además, para ayudar a los participantes, publicarán diferentes pistas a través de las redes sociales de la asociación.

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