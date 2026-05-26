Que fai isto aquí?: la nueva campaña de Zona Aberta que repartirá 600 euros en compras

El concejal, Álvaro Carou, y la presidenta de Zona Aberta, Rocío Louzán, en la presentación de la nueva campaña Gonzalo Salgado

Zona Aberta, lanza una nueva campaña con el objetivo de incentivar las compras en el comercio local. Así, a través de ‘Que fai isto aquí?, nombre que lleva la iniciativa, la asociación de comerciantes y hosteleros repartirá un total de 600 euros.

La forma de conseguir los premios es sencilla. Desde ayer y hasta el próximo 23 de junio, los escaparates de los comercios adheridos a Zona Aberta esconderán un artículo que no es propio de ese comercio. Así, por ejemplo, en una joyería habrá una zapatilla o en un local de hostelería, una camiseta.

Lo que tienen que hacer los vecinos y vecinas del municipio es encontrar los seis objetos que se ocultan cada semana y, llamar a Radio Arosa el martes (será en los programas de los días 2, 9, 16 y 23) e indicar el establecimiento y también el artículo que está fuera de lugar. En cada uno de esos programas se repartirán hasta 150 euros.

Tal y como señaló en la presentación de la campaña la presidenta de Zona Aberta, Rocío Louzán, los artículos estarán escondidos principalmente en los establecimientos del centro de la villa, a pesar de que tengan asociados en la periferia. Además, para ayudar a los participantes, publicarán diferentes pistas a través de las redes sociales de la asociación.