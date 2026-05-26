Puesta a punto de las farolas de la Praza de Galicia

Reparación de las farolas instaladas en la Praza de Galicia D.A.

Las farolas ornamentales ubicadas en la Praza de Galicia están recibiendo una puesta a punto por parte del Concello. La actuación se centra en los sistemas de sujeción de los brazos que soportan las lámparas renovando las piezas que se encuentran más deterioradas por unas nuevas. Además, también se aumentará la iluminación en el centro de la plaza elevando la potencia del elemento de forja que la preside.

Los trabajos, que comenzaron en el día de ayer, se realizaron 'in situ' y consisten en el desarmado de los brazos y de los focos para, después, volverlos a montar sustituyendo los tornillos y arandelas por unas nuevas de inox que garanticen una mejor sujeción.

En el caso de la farola situada en el centro de la plaza, el más alto, se cambiarán las lámparas actuales por otras led de mayor potencia.

Mejora de la iluminación pública

Estos trabajos, señalan desde el Concello, se enmarcan dentro del plan de mejora y modernización de la iluminación pública en las diferentes calles del municipio.

Así, señalan, esta actuación que se mantendrá en los próximos días, llega tras terminar el paso a la tecnología led de las farolas de la Praza da Liberdade en Carril y de la urbanización Burgonova en Cornazo.

El gobierno local también resalta que se han repuesto todas las lámparas rotas en la zona peatonal de Vista Alegre y se retranquearon algunos de los postes que dificultaban las maniobras de las furgonetas del mercado ambulante.

Por último, la semana pasada, el personal municipal también cambió las balizad de la Praza da Independencia por unos nuevos faroles elevados con el objetivo de mejorar la iluminación en la parte central del espacio. Está previsto que, próximamente, se instalen unos puntos de luz nuevo que resalten la zona de las anclas.