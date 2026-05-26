La perspectiva de género en el ámbito sanitario a debate de la mano del CIM

Julia Barbosa, directora del CIM de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Centro de Información á Muller (CIM) de Vilagarcía organiza un ciclo de charlas bajo el título: 'A perspectiva de xénero na saúde: en lista de espera'. Esta iniciativa tienen como trasfondo que la investigación médica se basó, históricamente, en el modelo masculino, de ahí que a día de hoy, la sanidad no de una respuesta ajustada a enfermedades que se manifiestas de forma diferente en la mujer.

El programa se inaugurará el viernes, 28 de mayo, coincidiendo con el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Para esta jornada está prevista una charla en la sala de conferencias del auditorio municipal a partir de las 17:30 horas en las que intervendrán la farmacéutica y humorista Adri 'A Boti' y Susana Arias, neuróloga de la Unidad de Ictus del Complexo Hospitalario de Santiago.

Entre los temas que se tratarán destacan el androcentrismo en el sistema sanitario y cómo influye el género en enfermedades como la migraña, el ictus o el Alzheimer.

La concejala de Igualdade, Tana García será la encargada de inaugurar estas jornadas que son abiertas al público y de carácter gratuito y, 'A Boti' cerrará la primera de las charlas poniendo una nota de humor con el monólogo: 'Maruxa, que pastillas teño que levar?'.

Próximas citas

En las siguientes semanas está previsto que se celebren otras sesiones que abordarán temáticas de interés para las mujeres como puede ser la fibromialgia, la menopausia, la endometriosis, la salud mental o la sensibilidad química múltiple.

Diferentes personas expertas analizarán junto a los asistentes el sesgo de género en el diagnóstico, en el tratamiento y en la investigación de las diferentes enfermedades.

Desde el CIM señalan que entre algunos de los datos que argumentan la necesidad de celebrar estas jornadas destacan que las mujeres tardan más en ser valoradas de las dolencias. Un ejemplo de ello es que, en Galicia, el diagnóstico de la diabetes llega aproximadamente cuatro años y medio más tarde a las mujeres que a los hombres y el de cáncer, dos años y medio.

Además, cuentan, a la población femenina se les prescribe alrededor de un 50% más de antidepresivos que a los hombres o que, en el mundo, ocho de cada diez personas que padecen enfermedades autoinmunes son mujeres.