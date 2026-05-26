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Vilagarcía

IES Armando Cotarelo Valledor, ejemplo de convivencia escolar e inclusión 

La Xunta premió su proyecto para la prevención del acoso en las aulas

C. Hierro
26/05/2026 20:23
Fachada del Instituto Armando Cotarelo Valledor
Fachada del Instituto Armando Cotarelo Valledor
Gonzalo Salgado
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El trabajo del IES Armando Cotarelo Valledor, de Vilagarcía en favor de la convivencia escolar y la inclusión ha sido merecedor de un reconocimiento de la Xunta. Así, premian su proyecto para la prevención del acoso escolar ya que señalan que promueve una convivencia positiva a través del trabajo coordinado de un equipo interdisciplinar comprometido con la sensibilización, la detección y la intervención frente al acoso y el ciberacoso.

El programa del instituto mediante lecturas, cortos, dinámicas grupales y debates logra que el alumnado desarrolle empatía, un pensamiento crítico y las habilidades para identificar y rechazas situaciones de violencia entre iguales.

Además, desde la Xunta, destacan que esta iniciativa fomenta el uso responsable de las redes sociales, así como la detección temprana de los riesgos digitales, implicando activamente a los estudiantes en la creación de un entorno seguro y respetuoso. El programa, detallan, ayuda a fomentar el apoyo entre iguales y consolida una cultura escolar basada en el cuidado mutuo o la denuncia activa del acoso.

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