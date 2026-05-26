EU apoya por primera vez los Presupuestos al asegurar que el Concello comprará la Casa de los Duques de Terranova

Juan Fajardo, portavoz de EU de Vilagarcía Mónica Ferreirós

El portavoz de EU, Juan Fajardo, anunció ayer que su grupo votará a favor de los Presupuestos en el Pleno que tendrá lugar mañana. El concejal indicó que, a pesar de que son unas Cuentas “malas” las apoyarán porque en ellas entra una partida de 1,2 millones de euros para la compra de la Casa de los Duques de Terranova.

Fajardo señaló que, tras una reunión privada mantenida con el alcalde, Alberto Varela, salió convencido de que esta adquisición “será unha realidade”.

Es por ello que, después de esta conversación, explica, desde el partido dan un paso que para ellos es duro, ya que es apoyar unos Presupuestos que no son suyos y que tienen “moitas cousas que non nos gustan”, simplemente para que el Concello adquiera estos terrenos de gran valor patrimonial.

Imagen aérea de la Casa de los Duques de Terranova Mónica Ferreirós

Llevar a cabo esta operación, recalcó el concejal, dotará de dos cosas a Vilagarcía. Por un lado, de la “posibilidade de ter unha residencia pública” en este espacio y, por el otro, de contar con una zona verde en uno de los puntos de la localidad que tienen mayor potencial. “Queremos convertir ese espazo nun espazo para toda a cidadanía, un espazo que non dependa de intereses privados que teñan outras intencións”, detalló.

De este modo, desde EU recalcan que sin su insistencia y su reivindicación en cada Pleno en la necesidad de una residencia en el municipio, “esto non sería posible”.

Así Fajardo quiso dejar claro que no hay un “acordo” con el PSOE por los Presupuestos, si no que existe un “compromiso” de EU a través del voto para “pelear porque iso seca unha realidade e que non se escape a oportunidade de facer pública e de todos e de todas a Casa dos Duques de Terranova”.

Con este sí, EU votaría por primera vez a favor de unas Cuentas presentadas por los diferentes alcaldes del Concello vilagarciano.