El PP inicia en A Laxe una ronda de encuentros vecinales para “escuchar para mejorar”

Ana Granja, portavoz del PP

El grupo municipal del PP de Vilagarcía inicia esta semana en A Laxe una ronda de encuentros vecinales que le llevará a las diferentes parroquias del municipio.

El objetivo de esta iniciativa, que se inaugura el 29 de mayo, tiene como objetivo, señalan, realizar una radiografía real y actualizada de las demandas, sugerencias y carencias de todos los vecinos y vecinas. Desde la formación explican que se tratarán de encuentros de “escucha activa”.

“Queremos que los vecinos nos cuenten qué necesitan en su día a día: desde una farola que no funciona hasta problemas de seguridad vial o limpieza. No se puede mejorar Vilagarcía si no se conoce la realidad de cada parroquia de boca de quienes viven en ella”, señala la portavoz de los populares de Vilagarcía, Ana Granja.

Tras el arranque de la ruta de encuentros en A Laxe las siguientes citas confirmadas son el 1 de junio en Trabanca Sardiñeira y el 15 del mismo mes en Cornazo. Las reuniones con los vecinos y vecinas seguirán, cuentan desde la formación, con las visitas a O Piñeiriño, Aralde, Sobradelo y A Coca, cuyas fechas se irán anunciando en los próximos días.

Desde el partido vilagarciano subrayan que esta iniciativa llegará a la totalidad de las parroquias y núcleos de población de la localidad. “Todo lo que recojamos en estas visitas se traducirá en propuestas concretas e ideas para el programa electoral y que ninguna parroquia o barrio de Vilagarcía se sienta abandonado”, indica Ana Granja.