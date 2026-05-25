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Vilagarcía

Vilagarcía se convierte, en julio, en punto de encuentro entre ‘influencers’ y marcas

La cita, que será la primera que se organiza en Galicia, tendrá como escenario el Hotel Pazo Rial

C. Hierro
25/05/2026 20:50
Un encuentro entre empresarios celebrado en el Hotel Pazo Rial
Un encuentro entre empresarios celebrado en el Hotel Pazo Rial
Mónica Ferreirós
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Vilagarcía es el concello escogido para celebrar la primera edición de Galicrea, un evento que nace para unir a creadores de contenido o ‘influencers’ con diferentes marcas.

El objetivo, de este evento, que se celebrará el 7 julio en el Hotel Pazo Rial, señala la organización, es visibilizar el talento, la innovación y el ecosistema creativo de Galicia. Además, busca ser un punto de encuentro entre las personas que trabajan en las redes sociales y las empresas.

Confirmaciones

Los promotores de esta iniciativa todavía están cerrando la asistencia tanto de creadores de contenido como de emprendedores. Así, señalan, quieren que en el evento estén representados diferentes sectores, es por ello que buscan a personas que estén ligadas a la gastronomía, a la estética y al bienestar pero, también, por ejemplo, al área de la automoción.

Actualmente, la primera edición de Galicrea ya cuenta con algunas confirmaciones entre las que destacan creadores digitales como @viviendo_con_1_ euro, que muestra cómo pasar un día con únicamente esa cantidad de dinero, @zettagamer, que, los últimos videos están dedicados a la prueba de restaurantes o @materinidadcuriosa, un perfil que muestra el día a día de su familia, algunos de los planes que hacen para cuatro, así como decoración o “inspiración para disfrutar de la vida”.

Desde la organización señalan que esperan, en la iniciativa, a una gran cantidad de público llegado desde diferentes puntos de Galicia, es por ello que decidieron esta ubicación. “Es un punto emblemático de la comunidad. Un lugar intermedio para la gente que llegue de A Coruña, de Vigo o de Lugo. Además, era imprescindible para nosotros hacerlo cerca de la costa”, comentan.

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