Vilagarcía abre el plazo para pedir los permisos para las hogueras de San Xoán y San Pedro

Una de las hogueras de San Xoán del año pasado en Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía abrió hoy el plazo para pedir los permisos para realizar hogueras las noches de San Xoán y San Pedro, los días 23 y 28 respectivamente.

Así, todas las personas que deseen celebrar estas jornadas alrededor de una cacharela o aquellos hosteleros que quieran asar las típicas sardinas en la vía pública, deberán solicitar el correspondiente permiso ante la administración local.

Para ello, los interesados tienen que cumplimentar los formularios específicos que ya están disponibles en el tablón de anuncios de sede.vilagarcia.gal y de la página web www.vilagarcia.es. Una vez estén listos, es necesario que se presenten, ya sea de manera telemática o, en el caso de las personas particulares, a través del Rexistro Xeral del Concello.

El plazo para la solicitud de los permisos termina el miércoles 17 de junio. Una vez estudiadas todas las propuestas, se publicará la lista con las autorizadas a través de la sede electrónica.

Normas de seguridad

Debido a que el día 24 de junio, este año, es festivo en toda Galicia, se espera que sean muchas las peticiones que lleguen al Concello para festejar la noche de San Xoán.

Desde el gobierno local dejan claro que no se permitirá llevar a cabo ninguna hoguera y tampoco barbacoa en la vía pública si no existe el permiso correspondiente.

En el caso de las cacharelas, señalan, únicamente podrán estar encendidas entre las 20:00 y las 5:00 horas y los organizadores deberán disponer de elementos para su extinción. Además, una vez que finalice la celebración deberán empapar con agua la zona y asegurarse de que el fuego queda totalmente apagado.

Otras de las normas que se exigen es que cada hoguera debe tener un perímetro de seguridad de seis metros de radio por cada metro de altura, para estar separadas de edificaciones, mobiliario urbano o cualquier otro elemento susceptible de quemarse. No se podrán echar elementos contaminante como aerosoles y se deberá poner especial cuidado a no colocar las llamas bajo tendidos eléctricos o telefónicos.

Si las hogueras se van a realizar en espacio público es necesario proteger el pavimento con arena o placas de hierro, así como dejar limpia la zona una vez que haya terminado la fiesta.