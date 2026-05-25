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Vilagarcía

Un accidente de tráfico múltiple se salda con una persona herida leve

C. Hierro
25/05/2026 21:03
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
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Una persona resultó herida leve ayer en un accidente de tráfico en el que se vieron implicados varios vehículos en Vilagarcía. La colisión entre los turismos fue sobre las doce de la mañana del día de ayer en la Avenida Agustín Romero, a la altura del inmueble número 90.

Tal y como señalan las fuentes oficiales que participaron en el operativo, el accidente tuvo lugar cuando un turismo, que fue alcanzado por otro por detrás, impactó con dos vehículos que se encontraban detenidos sobre la carretera. Estos conductores estaban esperando a poder realizar, con seguridad, un cambio de dirección hacia la izquierda. 

A pesar de lo aparatoso del accidente por contar con muchos implicados, únicamente resultó herida una persona y de manera leve.

Por otro lado, en los coches que participaron en la colisión se tuvieron que lamentar daños materiales.

En el operativo se emergencias participaron tanto agentes de la Policía Local como una ambulancia del 061. Así, fueron los sanitarios se encargaron de atender a la persona atendida en el lugar del accidente y también de trasladarla al Hospital de O Salnés para que fuera le trataran de las contusiones que presentaban. Como afirmaron en el momento de los hechos, el herido no presentaba gravedad.

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