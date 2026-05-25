Ravella invierte 20.000 euros en renovar el puente sobre O Tripeira

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el concejal de Turismo, Álvaro Carou, en la presentación de la obra Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía continúa con su proyecto para mejorar la fachada marítima y las playas del municipio. Para ello, el alcalde, Alberto Varela, junto al concejal de Promoción Económica y Turismo, Álvaro Carou, presentaron una nueva obra que tiene como objetivo la renovación del puente que permite el paso de peatones sobre el río Tripeira en su desembocadura.

La inversión alcanza los 20.000 euros y tiene un plazo de ejecución de dos meses. Tal y como señalaron está previsto que el proyecto se lleve a la próxima Xunta de Goberno y los trabajos puedan comenzarse una vez que terminen las obras en la explanada de O Ramal -posiblemente esta misma semana- para convertirla en una zona verde para el uso de todos los vecinos y vecinas.

El proyecto presentado ayer está dividido en tres fases. La primera de ellas afecta a la zona más próxima al paseo y consiste en la sustitución de la barandilla de madera que delimita los dos márgenes de este río.

La segunda, en el tramo central, afectará a ala estructura y el suelo del puente, así se renovará para garantizar su seguridad. Por último, se sustituirán en el último intervalo los postes de madera actuales que presentan muy mal estado para instalar unos nuevos que estarán unidos por cuerda. “Máis por reducir o impacto visual que por motivos de seguridade, xa que a zona do regato apenas presenta risco”, señaló Carou.

Pese a tratarse de una actuación con poca inversión, el alcalde destacó su relevancia debido al punto en el que se efectúa. Además, indicó que, a pesar de que el pago de esta actuación le competiría a Costas, el gobierno local decidió asumir el gasto “para non demorar a intervención máis do necesario”.

La playa de la Compostela en Vilagarcía Gonzalo Salgado

El regidor distinguió, además, “o importante esforzo económico e de xestión” que lleva realizando el gobierno en esta zona y recordó algunos de los proyectos principales: la demolición del CIRA, la retirada del mirador de madera, la reforma del paseo marítimo, la regeneración ambiental de la playa, la renovación de la iluminación y, por último, la creación de la zona verde en la explanada de O Ramal.

Varela, además, señaló la importancia de la ampliación de la actividad hostelera y recreativa en los arenales del municipio que dijo, ayudan a la dinamización del concello mediante la organización de diferentes eventos.