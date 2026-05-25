Las familias del CEIP A Lomba recogen firmas para evitar la supresión de un aula de Infantil

Imagen del centro en el momento de las obras por los derrumbes Gonzalo Salgado

Las familias que forman la comunidad educativa del CEIP A Lomba, en Vilagarcía, recogieron firmas para evitar que, desde Educación, se suprima el próximo año una de las aulas de 4º curso de Infantil (3 años) en el edificio de A Xunqueira.

Así, señalan que este centro cuenta con una demanda consolidada de plazas lo que refuerza la necesidad de mantener su estructura actual para dar una respuesta adecuada.

De la misma manera, insisten en que la reducción de unidades no debe basarse únicamente en criterios numéricos, si no en “factores pedagóxicos, organizativos e de interese xeral”.

En el escrito enviado a Inspección, además, exigen que se realice un reparto equitativo del alumnado entre los dos centros que forman este colegio. Y explican que, a pesar de que ambos edificios comparten equipo directivo, constituyen espacios físicos diferenciados con realidades organizativas propias y para lograr los “principios de equidade, inclusión e adecuada atención á diversidade” es preciso que el número de estudiantes en cada una de las clases sea igualitario.

La ANPA del CEIP A Lomba exige un reparto equitativo del alumnado y mantener tres aulas en 4º curso de Infantil Más información

Esta reivindicación se une a la recientemente hecha por la ANPA de este centro escolar que también exige ambos puntos. Para ello, desde la asociación solicitaron, una vez más, una reunión presencial con el Inspector Educativo y con la Xefatura Territorial de Pontevedra. Para la comunidad educativa que conforma el CEIP A Lomba es imprescindible ser recibidos personalmente por la consellería para poder tratar “todos e cada un dos asuntos pendentes do noso colexio”.