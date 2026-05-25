Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Las familias del CEIP A Lomba recogen firmas para evitar la supresión de un aula de Infantil

En el escrito enviado a inspección también solicitan un reparto igualitario del alumnado entre los dos edificios

C. Hierro
25/05/2026 22:01
Imagen del centro en el momento de las obras por los derrumbes
Imagen del centro en el momento de las obras por los derrumbes
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las familias que forman la comunidad educativa del CEIP A Lomba, en Vilagarcía, recogieron firmas para evitar que, desde Educación, se suprima el próximo año una de las aulas de 4º curso de Infantil (3 años) en el edificio de A Xunqueira. 

Así, señalan que este centro cuenta con una demanda consolidada de plazas lo que refuerza la necesidad de mantener su estructura actual para dar una respuesta adecuada.

De la misma manera, insisten en que la reducción de unidades no debe basarse únicamente en criterios numéricos, si no en “factores pedagóxicos, organizativos e de interese xeral”.

En el escrito enviado a Inspección, además, exigen que se realice un reparto equitativo del alumnado entre los dos centros que forman este colegio. Y explican que, a pesar de que ambos edificios comparten equipo directivo, constituyen espacios físicos diferenciados con realidades organizativas propias y para lograr los “principios de equidade, inclusión e adecuada atención á diversidade” es preciso que el número de estudiantes en cada una de las clases sea igualitario.

La ANPA del CEIP A Lomba exige un reparto equitativo del alumnado y mantener tres aulas en 4º curso de Infantil

Más información

Esta reivindicación se une a la recientemente hecha por la ANPA de este centro escolar que también exige ambos puntos. Para ello, desde la asociación solicitaron, una vez más, una reunión presencial con el Inspector Educativo y con la Xefatura Territorial de Pontevedra. Para la comunidad educativa que conforma el CEIP A Lomba es imprescindible ser recibidos personalmente por la consellería para poder tratar “todos e cada un dos asuntos pendentes do noso colexio”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620