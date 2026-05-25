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Vilagarcía

EU pide eliminar las bombas en las fiestas locales y eliminar las ayudas a los que las usen

Presentará una moción en el Pleno del jueves

C. Hierro
25/05/2026 19:15
El portavoz de Esquerda Unida de Vilagarcía, Juan Fajardo
El portavoz de Esquerda Unida de Vilagarcía, Juan Fajardo
Gonzalo Salgado
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El grupo municipal de EU presentará una moción en el Pleno del jueves con el objetivo de que el Concello se comprometa a no utilizar bombas de palenque en las celebraciones y fiestas que organicen así como a eliminar las ayudas económicas a los festejos promovidos por terceros que no garanticen la utilización de este tipo de elementos.

Además, busca aprobar que se dupliquen las ayudas económicas, técnicas y organizativas a las comisiones y organizaciones que no utilicen bombas durante los eventos.

Desde EU exponen que, cada vez son más las voces sociales, entidades vecinales, asociaciones y administraciones que alertan de los efectos negativos derivados del uso de estos elementos.

Así, indican que “os fortes estrondos” provocan grandes molestias a los vecinos y vecinas, especialmente a las personas mayores, a los menores o a aquellos que presentan trastornos del aspecto autista, hipersensibilidad auditiva o enfermedades neurológicas. De la misma manera, recalcan que pueden causar efectos nocivos sobre los animales.

Teniendo todo esto en cuenta, el partido señala que es necesario “avanzar cara modelos festivos compatibles co descanso, a protección ambiental e coa seguridade pública”.

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