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Vilagarcía

El creador de contenido, Javier Otero, recibe un Premio Leal por su “conexión con la naturaleza”

C. Hierro
25/05/2026 18:53
Javier Otero Anubis Dimitris con sus animales
Javier Otero Anubis Dimitris con sus animales
Mónica Ferreirós
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l creador de contenido Javier Otero, más conocido como el nombre que utiliza en las redes sociales @anubis.dimitri, recibió este fin de semana un reconocimiento a través de los Premios Leal, ligados a una asociación sin ánimo de lucro que busca financiar acciones legales que hagan justicia por los animales en España.

Otero recibió este galardón en la categoría de “conexión con la naturaleza”, debido a su estilo de vida acompañado de sus perros, cuervos y ahora una cabra, que muestra en las fotografías y videos que sube a Internet.

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Antes de recibir el premio, en una gala que tuvo lugar en Alicante, señaló Otero en una publicación, le pusieron unas imágenes de Dimitri -su cuervo recientemente fallecido- y no pudo leer las palabras que tenía escritas. Es por ello que decidió subir unas imágenes en las que señalaba que este tipo de premios no deberían de existir ya que no “debería premiarse ayudar a un animal, si no que debería de ser algo que estuviera normalizado”.

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Triste adiós a Dimitri, el cuervo más famoso de Instagram

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Así, el creador de contenido terminó su discurso, abogando porque “en todas las aulas del planeta” existiera una asignatura obligatoria para que todos los niños y niñas aprendiesen sobre concienciación y bienestar animal.

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