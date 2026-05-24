Un menor herido grave tras una reyerta en la zona TIR

Vistas de la zona TIR Mónica Ferreirós

Un menor resultó herido de gravedad tras una reyerta que tuvo lugar esta madrugada en la zona lúdica TIR, de Vilagarcía.

Los hechos ocurrieron en torno a las seis de la madrugada, momento en el que tuvo lugar una reyerta en la que, al menos, había dos personas implicadas.

Una de ellas, un menor de edad, resultó herido con lesiones graves, tal y como señalan las fuentes oficiales.

En el lugar de la agresión se personaron tanto agentes de la Policía Local de Vilagarcía como de la Policía Nacional. Estos últimos se encargaron de la detención del presunto autor de los hechos.

Por su parte, el agredido, tuvo que ser atendido por los sanitarios debido a las contusiones que presentaba.