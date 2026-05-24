Los éxitos de Alejandro Sanz triunfaron en A Peixería

'Corazón partío', 'Pisando fuerte' o '¿Y si fuera ella? fueron algunos de los temas de Alejandro Sanz que sonaron en la noche de ayer en el la voz de Fran Valenzuela y, también, en la de todo el público que abarrotó A Peixería.

Desde que se oyeron los primeros acordes en el escenario, el público no dudó de acompañar al artista a entonar todos y cada uno de los éxitos de uno de los cantantes españoles más reconocidos tanto nacional como internacionalmente.

El espacio de la Praza de A Peixería -el concierto se tuvo que trasladar de ubicación debido al riesgo de lluvias y tormenta eléctrica- se quedó pequeño para acoger a las decenas de personas que asistieron a este directo. Pero, la buena temperatura y, finalmente, la falta de gotas, hicieron que fueran muchos los que decidieran disfrutar del recital desde el exterior del recinto.

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Uno de los momentos más especiales de la noche se vivió con la canción 'Amiga mía', buque insignia dentro de la discografía de Alejandro Sanz. Este tema, que fue publicado en el año 1997 dentro del álbum 'Más', Valenzuela dejó que fuera el público el que lo cantase. Así, todas las voces se unieron en una para entonar versos como: "Amiga mía, princesa de un cuento infinito".

El espectáculo, que duró aproximadamente dos horas, se hizo corto para todos los allí congregados.