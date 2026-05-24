El parque infantil de O Piñeiriño se llamará “As Cacharolas” para homenajear a su vecina Carmen Búa

El Concello de Vilagarcía ha recogido el testigo de la Asociación Veciñal Breogán, de O Piñeiriño, y se compromete a que, en el mes de septiembre, el parque infantil ubicado en este barrio se pase a llamar “As Cacharolas”.

El pacto para que sea así fue sellado, de manera improvisada, por el alcalde de la localidad, Alberto Varela, los representantes de los diferentes grupos municipales y miembros de la asociación en el homenaje que recibió Carmen Búa ‘A Cacharola’ en su cien cumpleaños.

Varela fue el encargado de entregarle a la centenaria un ramo de flores de parte de todos sus vecinos y vecinas y, además, agradecerle que hace más de 30 años, ella, junto a su hija, recorrieran puerta a puerta y negocio a negocio la zona para recaudar dinero para organizar las que fueron las primeras fiestas de San Xoán. Búa fue la encargada de poner el germen de un evento que, actualmente, está totalmente consolidado en el municipio y marcado en los calendarios de todos los vilagarcianos y vilagarcianas.

Homenaje a Carmen Búa en O Piñeiriño Cedida

Bautizar el parque infantil con un nombre que haga referencia a su vecina, señalan desde la asociación, se trata de una “xustiza histórica para O Piñeiriño”. Así, indican que para ellos “Homenaxear a Carmen é homenaxear a unión veciñal na súa máxima expresión. Queremos que o parque do noso barrio leve o nome de ‘As Cacharolas’ para que ninguén esqueza quen prendeu a faísca do orgullo que hoxe sentimos todos por vivir no mellor barrio do mundo”

Música en directo

El homenaje a Carmen Búa tuvo lugar poco antes de que comenzase la primera de las actuaciones musicales que se enmarcan en el ciclo de conciertos Ágora Vermú! promovido por el Concello en distintos puntos de la localidad.

Los encargados de inaugurar esta edición fue el grupo Barbitúricos que se subieron de forma puntual al escenario con muchas ganas de hacer bailar y disfrutar al público. El buen tiempo y la coincidencia con el acto organizado por la asociación de vecinos, hizo que las terrazas de todos los bares de la zona estuvieran abarrotados de público. Personas mayores, jóvenes y familias al completo llenaron de ambiente el barrio.

Primer concierto del Ágora Vermú! Gonzalo Salgado

Tras este primer directo, el ciclo de actuaciones continúa. Así, la próxima cita organizada es este mismo domingo en Os Duráns con el espectáculo de Daydream Sessions.

Ya en el mes de junio se subirá al escenario de la Avenida de A Mariña la vilagarciana Alesandra Carreira el día siete y, una semana después, el día 14, será el cantante Juan Lorenzo el que haga vibrar Carril con su voz acompañada de su inseparable guitarra.

Los encargados de poner la guinda a esta edición de Ágora Vermú! son el grupo de indie rock procedente de Muros, Amaramar. En este caso, la cita, que será el domingo 21, tendrá lugar en Vilaxoán.