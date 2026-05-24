Convierten el local que acogió una de las cafeterías más queridas en pisos

Bajos que se convierten en viviendas en Vilagarcía Gonzalo Salgado

Algunos todavía se acuerdan del rico café que se podía saborear en la Cafetería Dorna, situada en el local de la esquina del edificio que, todavía hoy muchos años después de que cerrara sus puertas, se conoce popularmente por ese nombre. La memoria de otros no llega tan atrás pero sí alcanza a rememorar las tardes disfrutando de buena compañía, de un chocolate caliente o de una cerveza en L’Atelier, establecimiento que se convirtió, en poco tiempo, en punto de encuentro para muchos vecinos y vecinas de Vilagarcía.

Tras la pandemia, las verjas de este local se bajaron para, finalmente, no abrirse de nuevo. Se acabaron así las charlas alrededor de una mesa en la que fue, una de las cafeterías -aunque con diferentes nombres- más míticas y queridas de la localidad.

Años después e inmersos en un momento en el que la falta de vivienda a un precio asequible y la proliferación de los pisos que se destinan a alquiler turístico es uno de los temas que más preocupa a la población, este local renacerá con una nueva vida. Y es que, actualmente, se encuentra en obras para remodelar todo su interior y convertirlo en viviendas. Concretamente, la gran barra del bar, las muchas mesas y sillas y uno de los espacios más queridos, aquel que albergaba juegos de mesa, barajas de cartas, prensa y revistas, se transformarán en tres pisos.

Más casos

Pero esta modificación de uso de un establecimiento no es la única que sorprende al recorrer a pie las céntricas calles de Vilagarcía. Así, por ejemplo, otro de los locales que actualmente se publicita para albergar viviendas es el que, con anterioridad, en la Avenida Doctor Tourón, se dedicaba a la venta de todo tipo de accesorios y productos profesionales de peluquería y de maquillaje.

Cartel en un bajo que se oferta para hacer viviendas Gonzalo Salgado

En este caso, en el propio escaparate de lo que en su día fue la tienda, está colgado un anuncio en el que se especifica que: “Se vende local con posibilidad de hacer trasteros o apartamentos”.

Además, amplían todavía más la información, ya que en otro de los carteles pegados en uno de los cristales presentan un posible plano en el que se ven dos viviendas con un amplio salón cocina, un baño y uno o dos dormitorios. Además, advierten que las viviendas tendrían entradas independientes, lo que posibilita que, una vez estén construidas y totalmente listas, puedan dedicarse al alquiler turístico.

Tendencia al alza

En los últimos cinco años, según los datos que manejaban en el Concello de Vilagarcía en el pasado mes de diciembre, las solicitudes de licencia para llevar a cabo la reconversión de un bajo en una o varias viviendas se quintuplicaron

Crecen en Vilagarcía los bajos que se venden ya con el proyecto para albergar viviendas Más información

Pero este fenómeno no es algo que ocurra únicamente en Vilagarcía, si no en todas las localidades de O Salnés están notando que es una tendencia al alza.

En el caso de los municipios que cuenta con un gran interés turístico, como puede ser el vilagarciano pero también Sanxenxo, O Grove o Cambados, señalan que, muchos de estos nuevos pisos que se encuentran en antiguas cafeterías, tiendas o almacenes, se dedican posteriormente a alquileres turísticos. Lo que significa que estas viviendas no se ofrecen para vivir durante todo el año, si no que son espacios que únicamente se pueden reservar por semanas, quincenas o meses a un precio mucho más alto.