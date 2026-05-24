El Alén Metal Fest ficha a Leo Jiménez para su edición del 11 de julio

Púbico en la edición pasada del Alén Metal Fest Gonzalo Salgado

El festival de heavy metal de Vilagarcía, Alén Metal Fest, ficha para su edición de este año a una de las voces más legendarias de este estilo de música a nivel nacional: Leo Jiménez. Tras formar parte de bandas tan históricas como Saratoga, Stravaganzza o 03.7, Jiménez se subirá al escenario del parque de A Xunqueira el próximo 11 de julio en lo que será la cuarta celebración de este evento.

Considerada una de las voces más potentes, versátiles y emocionantes de la escena heavy, el artista lleva varias décadas conquistando al público gracias a su intensidad sobre el escenario y a su interpretación llena de fuerza y sentimiento. Su carrera lo ha convertido en un artista imprescindible para varias generaciones.

Entrada gratuita

Desde la organización del festival señalan que, para ser fieles a su esencia, de nuevo la edición de este año volverá a ser gratuita. Así, indican que, lo que buscan, es acercar la música heavy metal al público así como crear un ambiente de hermandad mientras se disfruta de los directos.

Como en años anteriores, en los que el escenario se vistió de gala para acoger los conciertos de, por ejemplo, Aquelarre, Revolution Within, Dark Oath o Artillery, se espera que ese sábado de julio A Xunqueira acoja a centenares de personas, tanto vecinos y vecinas de Vilagarcía como llegados de otras localidades cercanas. En pasadas citas, los organizadores cifraron la asistencia al festival en unas 1.500 personas.

Público en el Alén Metal Fest en Vilagarcía Monica Vila

La idea es que el evento sea similar al de otros años, es por ello que se espera que la música empiece a sonar por la tarde y se alargue hasta altas horas de madrugada.

La confirmación de la actuación de Leo Jiménez es solo la primera, en los próximos días está previsto que se presente de manera oficial esta edición y ya se puedan promocionar el resto de voces que no se perderán esta cita en Vilagarcía.