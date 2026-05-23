Santa Rita se fusiona con la programación del Ágora Vermú! y despide una edición multitudinaria

Actividades infantiles programadas en las Fiestas de Santa Rita Gonzalo Salgado

El ambiente de las Fiestas de Santa en Vilagarcía nunca defrauda. Desde que dieron el pistoletazo de salida, las calles del municipio reunieron a centenares de personas con ganas de disfrutar de las diferentes actividades programadas.

Tras el plato fuerte del viernes con la salida de la patrona de los imposibles por las calles de la localidad, ayer los protagonistas fueron los niños y niñas. Para ellos estaban preparados varios eventos que se desarrollaron a lo largo de toda la jornada.

Así, por ejemplo, se llevaron a cabo diferentes sesiones de cortometrajes a bordo de una caravana de la mano del ‘Festivaliño on the road’, hubo una sesión de cuentacuentos con el objetivo de presentar a los asistentes la vida y obra de Bagoña Caamaño y una sesión de títeres en el Salón García que, bajo el título ‘As sete boinas do aviador’ se encargó de presentar al público asistente la gran hazaña del gallego Joaquín Loriga, que fue quién de atravesar el cielo desde la ciudad de Madrid hasta la capital de Filipinas, Manila.

Por la noche los éxitos de Alejandro Sanz interpretados por el cantante Fran Velenzuela. ‘Corazón Partío’, ‘Pisando fuerte’, ‘Amiga mía’, ‘¿Y si fuera ella?’ o ‘Mi soledad y yo’ se cantaron a coro en la Praza da Peixería, ubicación nueva debido al riesgo por tormenta eléctrica y lluvia que descartó, por parte del Concello, su celebración en el parque de A Xunqueira.

Fin de fiesta

La última jornada de las fiestas de Santa Rita se fusionan con la inauguración del ciclo de conciertos Ágora Vermú!. Es por ello que el directo del grupo Barbitúricos, que se celebrará en O Piñeiriño a partir de las 13:00 horas se cuela en la programación de este domingo en honor a la patrona de los imposibles.

La música también centrará el resto de actividades, así, además de la Feira Celta que abrirá en horario de mañana y de tarde (de 11:00 a 15:00 y de 18:00 a 23:00) en el parque de A Xunqueira, las gaitas recorrerán cada rincón del municipio y, finalmente, el auditorio acogerá a partir de las seis el musical ‘Érase outra vez’ de la escuela de música Coda.