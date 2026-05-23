Ravella reemplaza el vehículo del servicio de cementerios por uno en modalidad de renting

Dos vecinas en el cementerio de Rubiáns el Día de Difuntos Mónica Ferreirós

El servicio municipal de cementerios del Concello de Vilagarcía cambiará, en el plazo de un mes, el vehículo con el que estaba llevando a cabo sus funciones por uno nuevo contratado por el sistema de renting.

El contrato para el suministro y mantenimiento del automóvil fue adjudicado a la empresa Grupizvale, SL. por un importe de 30.200 euros (lo que supone 4.800 euros por debajo de la licitación) y un plazo de 48 meses.

El vehículo que sustituirá al actual -que ya agotó el plazo de alquiler- se trata de un turismo nuevo, de cinco plazas que cuenta con portón trasero y puerta lateral de corredera, lo que facilita la carga y la descarga del material y de las herramientas que usa el personal para realizar los trabajos de mantenimiento en los cementerios municipales ubicados en Carril y Rubiáns.

Otras de las ventajas que presenta es que cuenta con una baca homologada y, además se amplía el número de kilómetros anuales que pueden hacerse y se acortan los plazos de entrega cuando se le realicen reparaciones o trabajos de mantenimiento. Además, ofrece vehículo de sustitución.

Seguridad en el trabajo

Desde el Concello señalan que cada año se realiza un esfuerzo importante para mantener en perfecto estado de conservación y en renovar y ampliar el parque móvil de los diferentes servicios municipales.

Así, señalan que esto se hace mediante la adquisición de un vehículo o a través de la modalidad de renting, según convenga en función de los costes y del uso que se le vaya a dar al automóvil.

El gobierno local destaca que estas labores, además de incidir positivamente en las prestaciones y en la reducción de costes de reparaciones, también influye en la seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras que hacen uso de ellos.