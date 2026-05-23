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Vilagarcía

La EOI de Vilagarcía convoca una reunión para informar sobre las lenguas de enseñanza y cursos

El encuentro es el martes a las 19:30 horas en la biblioteca del centro

C. Hierro
23/05/2026 18:16
Escuela de Idiomas de Vilagarcía
Escuela de Idiomas de Vilagarcía
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La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Vilagarcía convoca una reunión con las familias para, además de conocer el centro, informarse sobre las lenguas actuales de enseñanza: alemán, francés, galego, inglés, italiano y portugués.

Además, el encuentro servirá para revelar la gran variedad de cursos que se ofrecen, así como de las pruebas de clasificación, de los accesos directos, de las certificaciones o de la utilidad académica y laboral de los distintos títulos que se pueden conseguir a través de la escuela. De la misma manera, se detallará cómo es la metodología de enseñanza o la necesidad de la asistencia a las clases.

Todos los asistentes a esta reunión, que se celebrará el martes a las siete y media de la tarde en el taller de la biblioteca de la EOI (calle Entrante, 7), podrán además hacer todas las cuestiones que tengan al profesorado, a la dirección y demás equipo para resolver todo tipo de dudas.

Desde la escuela animan a todos los vilagarcianos y vilagarcianas a asistir a este encuentro diseñado para las familias.

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