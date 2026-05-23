La EOI de Vilagarcía convoca una reunión para informar sobre las lenguas de enseñanza y cursos

Escuela de Idiomas de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Vilagarcía convoca una reunión con las familias para, además de conocer el centro, informarse sobre las lenguas actuales de enseñanza: alemán, francés, galego, inglés, italiano y portugués.

Además, el encuentro servirá para revelar la gran variedad de cursos que se ofrecen, así como de las pruebas de clasificación, de los accesos directos, de las certificaciones o de la utilidad académica y laboral de los distintos títulos que se pueden conseguir a través de la escuela. De la misma manera, se detallará cómo es la metodología de enseñanza o la necesidad de la asistencia a las clases.

Todos los asistentes a esta reunión, que se celebrará el martes a las siete y media de la tarde en el taller de la biblioteca de la EOI (calle Entrante, 7), podrán además hacer todas las cuestiones que tengan al profesorado, a la dirección y demás equipo para resolver todo tipo de dudas.

Desde la escuela animan a todos los vilagarcianos y vilagarcianas a asistir a este encuentro diseñado para las familias.