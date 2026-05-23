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Vilagarcía

La Asociación Vecinal Breogán solicita bautizar el parque de O Piñeiriño como ‘As Cacharolas’

La entidad organiza este domingo un homenaje a Carmen Búa Franco, ‘A Cacharola’, durante el ciclo 'Ágora Vermú' en la calle Camilo José Cela

Redacción
23/05/2026 08:08
Parque ubicado en O Piñeiriño
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Gonzalo Salgado
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La Asociación Vecinal Breogán organiza mañana un homenaje dirigido a la vecina Carmen Búa Franco, también conocida por todos como ‘A Cacharola’. La mujer fue una de las precursoras de las fiestas de San Xoán do Piñeiriño y, además, el próximo septiembre cumple 100 años, motivos por los que desde la entidad solicitan bautizar al parque de este barrio vilagarciano como ‘As Cacharolas’.

El acto de reconocimiento, en el que se hará la petición formal al gobierno local, tendrá lugar en la calle Camilo José Cela aprovechando el ambiente musical y festivo del ciclo ‘Ágora Vermú’, que mañana estará amenizado por el grupo Os Barbitúricos.

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