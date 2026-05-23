Infraestructuras trabaja en un proyecto para reformar el firme en la carretera de Bamio

Asfaltado en mal estado carretera vieja de Bamio Mónica Ferreirós

La Xunta sostiene que, actualmente, la Axencia Galega de Infraestruturas, está trabajando en un proyecto que tiene como objetivo reforzar varias carreteras de la comarca de O Salnés, entre las que se encuentra la PO-192 en Vilagarcía, conocida como la carretera vieja de Bamio.

A pesar de eso, desde el gobierno gallego no informan de plazos para la mejora de este vial que cruza la parroquia desde O Salgueiral hasta Catoira y que, actualmente, presenta baches, resaltos, desconchados y otros problemas.

El tráfico que soporta esta carretera va más allá de tránsito de los vecinos y vecinas que viven en estas zonas, ya que también es muy utilizada por camiones que se dirigen al polígono, lo que hace que el firme empeore día tras día.

Los usuarios del vial expresaron sus quejas por su estado en multitud de ocasiones y, esta misma semana, se encargaron de pintar en rojo diferentes advertencias en el asfalto para marcar todos los daños que existen. Círculos, o palabras como ‘Peligro’ y ‘Ojo’ marcan desde hace unos días este trayecto que pasa por Bamio.

Una de las pintadas en la carretera vieja de Bamio Gonzalo Salgado

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Además, el Concello de Vilagarcía también se dirigió en más de una ocasión a la Xunta de Galicia para tratar el estado de esta carretera y solicitar su arreglo. En concreto, en el mes de abril, a Xunta de Goberno Local acordó remitir a la consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras un escrito en el que se diera cuenta de los desperfectos que tiene la carretera a través de un informe realizado por el delineante municipal.

Anteriormente -en el año 2024-, a través del grupo socialista y por petición vecinal, las quejas por los daños que presenta el asfalto de la PO-192 y, por tanto, el peligro para la circulación, llegaron al Parlamento.

Otras intervenciones

Por otro lado, desde la Xunta, destacan que, con independencia a las acciones que se proyectan en el futuro en esta carretera, recientemente se llevaron a cabo obras para la mejora de la movilidad peatonal en el contorno de la intersección de la PO-548 y PO-192. En estos trabajos se habilitó una nueva senda peatonal que comunica las parroquias de Bamio y de Carril.

La inversión, detallan, ascendió a cerca de 330.000 euros y, además de conectar las aceras de ambas zonas también se creó un acceso peatonal al cementerio de Carril, el que señalan, es uno de los puntos más transitados de este contorno. De la misma manera, este proyecto también incluyó la instalación de un paso de peatones regulado mediante un semáforo con pulsador.

Las obras se completaron con la instalación de más de una veintena de nuevos puntos de luz con el objetivo de reforzar la seguridad tanto de peatones como conductores.