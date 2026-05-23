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Vilagarcía

El Hospital de O Salnés suma nuevos ecógrafos y dos sistemas de radiodiagnóstico a sus equipos

C. Hierro
23/05/2026 20:14
Fachada del Hospital de O Salnés
Fachada del Hospital de O Salnés
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El Hospital de O Salnés, a través del Sergas, sumará mayor tecnología a sus equipos sanitarios. Así, está previsto que, próximamente, los profesionales de este centro sanitario puedan contar con un nuevo ecógrafo de rehabilitación, dos equipos destinados al radiodiagnóstico y tres ecógrafos diseñados para los servicios de ginecología y obstetricia.

Este equipamiento llega después de que la Xunta haya adjudicado por más de 1,6 millones de euros la compra de esta tecnología para todos los hospitales comarcales que conforman el Servizo Galego de Saúde.

La compra de estos ecógrafos, señalan desde la consellería, se añade a la adquisición ya realizada por el gobierno gallego el pasado mes de marzo en el que destinó 519.623 euros para dotar con ocho nuevos equipos distintos hospitales de la comunidad. En esta partida, se entregó uno al servicio de urología de O Salnés.

Desde la Xunta destacan que la ecografía es un procedimiento de diagnóstico que ofrece gran funcionalidad ya que permite visualizar cualquier parte del cuerpo y, además, identificar con claridad la forma y el tamaño de cada estructura que se encuentra en su interior.

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