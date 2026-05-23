Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El concierto tributo a Alejandro Sanz se traslada a la Peixería por riesgo de tormenta eléctrica

El directo comenzará en la nueva ubicación a las 22:30 horas

C. Hierro
23/05/2026 13:11
Día grande de las fiestas de Santa Rita
Ambiente en las calles vilagarcianas con motivo de las Fiestas de Santa Rita
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El concierto tributo a Alejandro Sanz previsto para esta noche en parque de A Xunqueira se desplaza a la Praza da Peixería. Esto decisión, explican desde el Concello de Vilagarcía, se toma porque, tras consultar con los técnicos de Meteogalicia y Aemet, se confirma el riesgo de tormentas eléctricas y lluvia a partir de las 23 horas de hoy.

De ser así, y celebrar el directo en el escenario al aire libre, se tendría que suspender el recital una vez ya iniciado, situación que desde el gobierno local quieren evitar.

Es por ello que, por prudencia, el espectáculo 'Lo que fui es lo que soy' que repasará todos los éxitos de uno de los cantantes españoles más reconocidos a nivel nacional e internacional, cambia de ubicación. El inicio del concierto se mantiene a las 22:30 horas.

Desde el Concello lamentan los inconvenientes que este cambio pueda producir a los vecinos y vecinas del municipio y a las centenares de personas que acuden a Vilagarcía para disfrutar de las Fiestas de Santa Rita. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620