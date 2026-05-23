El concierto tributo a Alejandro Sanz se traslada a la Peixería por riesgo de tormenta eléctrica

Ambiente en las calles vilagarcianas con motivo de las Fiestas de Santa Rita Gonzalo Salgado

El concierto tributo a Alejandro Sanz previsto para esta noche en parque de A Xunqueira se desplaza a la Praza da Peixería. Esto decisión, explican desde el Concello de Vilagarcía, se toma porque, tras consultar con los técnicos de Meteogalicia y Aemet, se confirma el riesgo de tormentas eléctricas y lluvia a partir de las 23 horas de hoy.

De ser así, y celebrar el directo en el escenario al aire libre, se tendría que suspender el recital una vez ya iniciado, situación que desde el gobierno local quieren evitar.

Es por ello que, por prudencia, el espectáculo 'Lo que fui es lo que soy' que repasará todos los éxitos de uno de los cantantes españoles más reconocidos a nivel nacional e internacional, cambia de ubicación. El inicio del concierto se mantiene a las 22:30 horas.

Desde el Concello lamentan los inconvenientes que este cambio pueda producir a los vecinos y vecinas del municipio y a las centenares de personas que acuden a Vilagarcía para disfrutar de las Fiestas de Santa Rita.