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Vilagarcía

Detenido un hombre en Vilagarcía por un delito de violencia machista

La mujer agredida tuvo que ser atendida en el Hospital do Salnés

C. Hierro
23/05/2026 11:43
Un coche de la Policía Local de Vilagarcía
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La Policía Local de Vilagarcía detuvo, esta madrugada, a un hombre como autor de un presunto delito de violencia de género. 

Los hechos tuvieron lugar en el domicilio de la pareja, situado en la calle Wenceslao Fernández Flores, en el barrio de O Piñeiriño.

Tras recibir un aviso, los agentes se personaron en la vivienda en la que se encontraban el varón, de 32 años y una mujer. Además, también se movilizó una ambulancia.

En ese momento, la Policía Local procedió a detener al hombre por un presunto delito de violencia machista y las asistencias sanitarias se encargaron de trasladar a la mujer al Hospital do Salnés para que se realizase una valoración médica.

016

Si eres víctima de violencia de género, llama al 016. El teléfono es totalmente gratuito y no deja registro en la factura. Es necesario borrar la llamada del listado del terminal.

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