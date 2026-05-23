Detenido un hombre en Vilagarcía por un delito de violencia machista

Un coche de la Policía Local de Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía detuvo, esta madrugada, a un hombre como autor de un presunto delito de violencia de género.

Los hechos tuvieron lugar en el domicilio de la pareja, situado en la calle Wenceslao Fernández Flores, en el barrio de O Piñeiriño.

Tras recibir un aviso, los agentes se personaron en la vivienda en la que se encontraban el varón, de 32 años y una mujer. Además, también se movilizó una ambulancia.

En ese momento, la Policía Local procedió a detener al hombre por un presunto delito de violencia machista y las asistencias sanitarias se encargaron de trasladar a la mujer al Hospital do Salnés para que se realizase una valoración médica.